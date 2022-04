Roma: ragazzo morto a Corso Francia, Procura dispone consulenza su manto stradale**

13 aprile 2022 a

a

a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha disposto una consulenza tecnica per accertare le cause dell'incidente costato la vita, giovedì scorso a Leonardo Lamma, il 19enne morto dopo aver perso il controllo della sua moto a Corso Francia. I magistrati capitolini, che procedono per omicidio stradale, dopo aver ricevuto una prima informativa dalla Polizia di Roma Capitale che conduce le indagini, hanno affidato la consulenza a un geometra, ex vigile urbano, allo scopo di svolgere accertamenti sulla dinamica dell'incidente, stabilire la velocità a cui andava il ragazzo, e analizzare lo stato del manto stradale.

Gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno acquisito le immagini di tre impianti di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aver ripreso il momento in cui è avvenuto l'incidente e hanno ascoltato diversi testimoni.