Ucraina: Zelensky, 'armi chimiche russe? Possibile in nuova fase terrore'

Kiev, 12 apr. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky non esclude che la Russia possa ricorrere all'uso di armi chimiche nella "nuova fase di terrore" minacciata contro l'Ucraina. In un video diffuso nella notte, il presidente ha detto: "Gli occupanti hanno rilasciato una nuova dichiarazione, che testimonia la loro preparazione per una nuova fase di terrore contro l'Ucraina e i nostri difensori".

"Uno dei portavoce degli occupanti ha affermato che potrebbero usare armi chimiche contro Mariupol - ha affermato Zelensky - Prendiamo questa dichiarazione molto seriamente".