Ucraina: intelligence Kiev, 'russi effettueranno attacchi terroristici su proprio territorio'

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - I servizi speciali russi pianificano di effettuare attacchi terroristici sul territorio della Russia per iniettare nella popolazione un'isteria anti-ucraina. Lo riferisce Ukrinform, citando la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui "i servizi speciali russi stanno pianificando una serie di attacchi terroristici per far saltare in aria case, ospedali e scuole negli insediamenti russi".

Secondo l'inttelligence di Kiev, la mancata attuazione del piano di mobilitazione in Russia costringe il regime di Putin a lanciare "scenari sporchi" per suscitare emotivamente la società russa e consolidarla ulteriormente contro gli ucraini. Per farlo, i russi pianificano attacchi con esplosivi nelle case russe o lanci di razzi per accusare le forze armate ucraine.