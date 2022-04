Tennis: Federer al lavoro in palestra, intensifica il lavoro per tornare in campo

12 aprile 2022 a

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Roger Federer intensifica il lavoro in palestra con l'obiettivo di tornare in campo nella parte finale della stagione 2022. Il quarantenne svizzero ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto che lo ritraggono in allenamento e la didascalia. "La riabilitazione sta andando alla grande". Federer è stato inondato da numerosi messaggi di sostegno anche da molti colleghi, tra loro gli italiani Fabio Fognini e Andreas Seppi, il canadese Denis Shapovalov e la connazionale Belinda Bencic.