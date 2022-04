Saipem: gup Milano, società e imputati prosciolti, 'il fatto non sussiste' (2)

12 aprile 2022 a

(Adnkronos) - In particolare tra le accuse c'è quello di non aver predisposto un modello organizzativo idoneo a prevenire la consumazione di false comunicazioni sociali (dal 16 marzo 2016 al 27 luglio 2016), il falso in prospetto con riferimento alla documentazione di offerta dell'aumento di capitale del gennaio 2016 e la manipolazione del mercato (dal 27 ottobre 2015 al 27 luglio 2016). Accuse respinte dal gup che ha deciso per il non luogo a procedere. Le motivazioni della decisione saranno rese note tra 90 giorni.