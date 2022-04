Motomondiale: Bastianini non convince i bookie, in quota è Marquez il favorito per il titolo

12 aprile 2022 a

a

a

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Enea Bastianini, dopo la vittoria a Austin - la seconda in quattro gare -, torna ad essere il leader della MotoGp. Il pilota italiano guida infatti il campionato con 61 punti, ma per i betting analyst di Stanleybet.it il favorito continua ad essere Marc Marquez. Nonostante i problemi fisici e il ritardo in classifica, il successo nel campionato da parte dello spagnolo vale 3,50 volte la posta, seguito dal campione in carica Fabio Quartararo a 4,50. Bastianini, invece, segue in quota a 5,50, davanti al ducatista Francesco Bagnaia a 6,50. Il podio di Austin dà fiducia anche ad Alex Rins, per cui la vittoria del Mondiale si gioca su stanleybet a 7,50, mentre quella del compagno in Suzuki Joan Mir paga 10 volte la posta.