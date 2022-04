LyondellBasell descrive il percorso verso il 2030 nel rapporto sulla sostenibilità del 2021

12 aprile 2022 a

a

a

- HOUSTON e ROTTERDAM, Olanda, 12 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Oggi LyondellBasell (NYSE: LYB) ha annunciato la pubblicazione del proprio Rapporto di Sostenibilità 2021: "Future Focused, Rimanere Concentrati sul Futuro".

Il rapporto descrive in dettaglio le ambizioni dell'azienda per contribuire a eliminare i rifiuti plastici nell'ambiente, per affrontare il cambiamento climatico e per sostenere una società all'avanguardia, e includono:

"Siamo concentrati sul futuro e crediamo che i nostri obiettivi verso una plastica sempre più circolare e sostenibile e verso la decarbonizzazione siano fondamentali per il successo a lungo termine di LyondellBasell. Tali obiettivi contribuiscono a creare un futuro migliore per i nostri dipendenti e le nostre comunità, oltre a promuovere le ambizioni di sostenibilità dei nostri clienti", ha affermato Kenneth Lane, CEO ad interim di LyondellBasell. "Un'economia a zero emissioni nette senza rifiuti plastici nell'ambiente richiederà la collaborazione di tutta la catena del valore ed è fondamentale per garantire la transizione della società verso un futuro più sostenibile."

Nel 2021, LyondellBasell ha aderito a una serie di piattaforme di collaborazione volte ad accelerare l'impatto positivo su aree allineate con la nostra strategia di sostenibilità.

Tra gli esempi vi sono:

La società sta anche investendo in fondi di Venture Capital focalizzati sul progresso dell'economia circolare. Per ogni dollaro investito da LyondellBasell in questi fondi, l'azienda prevede di catalizzare altri cinque dollari da co-investitori entro il 2030, per rispondere alla sfida dei rifiuti plastici. Ciò include investimenti superiori a dieci milioni di dollari per fondi destinati alla plastica circolare gestiti da Closed Loop Partners negli Stati Uniti e da Infinity Recycling nell'UE.

Per ulteriori informazioni, leggete il nostro report sulla sostenibilità "Concentrati sul futuro" 2021 qui.

Informazioni su LyondellBasellIn qualità di leader nel settore chimico globale, LyondellBasell si impegna ogni giorno per essere l'azienda più sicura, con la migliore gestione e più apprezzata nel nostro settore. I prodotti, i materiali e le tecnologie dell'azienda stanno promuovendo soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare, l'accesso all'acqua potabile, l'assistenza sanitaria e l'efficienza dei carburanti in oltre 100 mercati internazionali. LyondellBasell attribuisce grande priorità alla diversità, all'equità e all'inclusione e a promuovere il bene, con un'enfasi sul nostro pianeta, sulle comunità in cui operiamo e sulla nostra forza lavoro futura. L'azienda è molto orgogliosa del livello eccezionale della sua tecnologia e dell'attenzione al cliente. LyondellBasell ha intensificato le proprie ambizioni e azioni in materia di circolarità e clima per affrontare le sfide globali dei rifiuti plastici e della decarbonizzazione.

