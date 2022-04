Francia: Renzi, 'se perde Macron l'Europa può finire, servirà un grande sforzo'

12 aprile 2022 a

Roma, 12 apr (Adnkronos) - "Macron va al ballottaggio con un vantaggio significativo su Marine Le Pen. Ma, da qui al 24 aprile, servirà un grande sforzo politico e organizzativo per il ballottaggio. Il rischio è che si coagulino sulla Le Pen i voti degli arrabbiati. Quello che penso della Le Pen glielo ho detto in faccia, in francese (!), tre anni fa in questa trasmissione in diretta; quello che penso di Macron è semplice: se lui vince può cambiare l'Europa, se lui perde può finire l'Europa. Forza Macron!". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima emews.