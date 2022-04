Francia: Lollobrigida (FdI), 'Macron deludente, francesi cercano alternativa'

12 aprile 2022 a

Roma, 12 apr (Adnkronos) - "In base a quello che abbiamo visto, la Francia ha avuto cinque anni di inconcludenza, con Macron – un presidente che peraltro ha sposato un modello di Europa che non ci convince e che un'ampia parte dell'elettorato francese non condivide". Lo dice al Foglio il capogruppo alla Camera di FdI Francesco Lollobrigida.

"Il modello Macron a me pare deludente per molti aspetti, se non fallimentare, e i francesi hanno dimostrato infatti di voler cercare un'alternativa sia a destra, con Le Pen, sia a sinistra, con Jean-Luc Mélenchon”, spiega ancora.

La Francia, per Lollobrigida, “è un grande paese che sta dimostrando di avere voglia di non continuare, a livello europeo, sul solco fin qui seguito”.