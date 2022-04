FIFA lancia FIFA+ per offrire un intrattenimento calcistico gratuito ai fan di tutto il mondo

12 aprile 2022 a

FIFA+ offre partite live dei campionati nazionali di tutto il mondo, statistiche delle partite, contenuti originali di qualità, storie coinvolgenti di respiro globale, il migliore archivio di calcio internazionale e tanto altro.

Nel 2022 verranno trasmesse su FIFA+ oltre 29.000 partite di calcio maschile e più di 11.000 partite di calcio femminile, per un totale di oltre 40.000 partite.

Le prime produzioni Originali FIFA+ vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Ronaldinho, Dani Alves, Ronaldo Nazário, Romelu Lukaku, Lucy Bronze e Carli Lloyd.

ZURIGO, 12 aprile 2022 /PRNewswire/ -- FIFA è entusiasta di annunciare il lancio di FIFA+, una piattaforma digitale di prim'ordine creata per avvicinare ancora di più i tifosi di tutto il mondo allo sport che amano, gratuitamente.

FIFA+, disponibile da oggi, presenterà accesso a partite live da ogni parte del mondo, giochi interattivi, notizie, informazioni sui tornei, contenuti video rivoluzionari e senza precedenti per offrire una narrazione di portata globale del calcio maschile e femminile e tanto altro. FIFA è la prima federazione sportiva della storia a offrire ai suoi fan un'esperienza contenutistica in streaming di tale portata.

"FIFA+ costituisce il passo successivo per realizzare la nostra visione di rendere il calcio realmente globale e inclusivo, ed è alla base della missione principale di FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello globale", ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino. "Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividere questo progetto con i tifosi."

Tutta l'azione, dentro e fuori dal campo

Partite live:

Entro la fine del 2022, FIFA+ trasmetterà in streaming l'equivalente di 40.000 partite live all'anno di 100 Federazioni calcistiche da tutte e sei le confederazioni, incluse 11.000 partite di calcio femminile. FIFA+ offre una copertura in diretta sia dei campionati europei più importanti che delle competizioni di tutto il mondo finora più trascurate, con partite di calcio maschile, femminile e giovanile. Dal momento del lancio, su FIFA+ verranno trasmesse 1.400 partite al mese, una cifra destinata ad aumentare rapidamente.

Archivio FIFA+:

In vista della FIFA World Cup Qatar 2022, FIFA+ ospiterà tutte le partite mai filmate di tutte le FIFA World Cup e FIFA Women's World Cup™ della storia, per un totale di più di 2.000 ore di contenuti d'archivio. Questo archivio completo sarà disponibile per gli appassionati per la prima volta nella storia. I fan potranno rivedere intere partite, highlights, gol e momenti magici in un unico posto. Al momento del lancio, nell'Archivio FIFA+ saranno disponibili più di 2.500 video risalenti fino agli anni '50, a cui se ne aggiungeranno tantissimi altri nel corso dell'anno.

Centro Partite, notizie e giochi:

Il Centro Partite consentirà agli appassionati di calcio di esplorare tantissimi dati calcistici relativi a 400 competizioni maschili e 65 competizioni femminili. Inoltre, un feed quotidiano di notizie sul calcio maschile e femminile da tutto il mondo completerà l'offerta fornendo ulteriori aggiornamenti. Durante l'anno, i fan potranno divertirsi con giochi interattivi, tra cui votazioni, quiz, fantacompetizioni e pronostici.

Originali FIFA+:

FIFA+ fornirà inoltre contenuti senza precedenti offrendo una narrazione del calcio maschile e femminile di respiro globale. Presenterà lungometraggi e serie di carattere documentario, talk show e cortometraggi (localizzati in 11 lingue) che raccontano un'ampia gamma di storie, dalle piccole realtà locali alle squadre nazionali e agli eroi del calcio di ieri e di oggi, ambientate in più di 40 paesi.

Nel 2022 i contenuti della piattaforma FIFA+ continueranno ad aumentare e a evolversi, offrendo prodotti nuovi, di interesse globale e locale, durante tutto l'anno.

Al momento del lancio, FIFA+ darà vita al mondo del calcio attraverso esclusivi titoli di prim'ordine, tra cui:

Al momento del lancio, FIFA+ sarà disponibile sui dispositivi mobili e web, e in breve tempo su una gamma di dispositivi connessi. Sarà disponibile in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo), a cui si aggiungeranno altre sei lingue a giugno 2022.

