Difesa: Fratoianni, 'ora si ritiri da dpcm costruzione base'

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “Ho letto in queste ore le dichiarazioni con cui il Pd, il M5S e la Lega hanno annunciato la propria contrarietà alla costruzione della base militare nel territorio di Pisa. Le nostre denunce, quelle delle associazioni ambientaliste e della Cgil di questi giorni non erano campate per aria evidentemente". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Ora ci aspettiamo da queste forze di maggioranza - prosegue il leader di SI - atti utili a determinare il ritiro del Dpcm del governo Draghi che ne prevede la realizzazione. Pensare che i soldi del Pnrr, pensato per avviare il rilancio del Paese e una transizione ecologica della nostra società, debbano essere utilizzati per costruire una base militare, e che peraltro viene imposta saltando tutte le procedure di controllo e di coinvolgimento democratico, - conclude Fratoianni - è una vicenda che grida vendetta.”