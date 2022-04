Calcio: Spalletti, 'puoi perdere di vista l'obiettivo ma poi torna, sconfitta ci ha fatto male'

12 aprile 2022 a

Napoli, 12 apr. - (Adnkronos) - "La sconfitta ci ha fatto male, spero che i giocatori arrivino svegli all'allenamento senza lamentarsi di niente. Obiettivo perso di vista? A noi è successo, come in Toscana quando c'è la nebbia: è lì e ci disturba la vista, ma poi scompare e torniamo a vederlo". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti rispondendo alle domande degli studenti dell'Università Federico II di Napoli alla sede di Monte Sant'Angelo. Il tecnico è intervenuto per il progetto 'Lo Sport in Accademia'.

Parlando del ruolo dei giovani il tecnico toscano ha sottolineato che "rappresentano il futuro in tutti i campi. Riuscire a produrre calciatori dai vivai diventa fondamentale per avere risorse aggiuntive". Spalletti ha riconosciuto anche le difficoltà nell'impiegare giocatori con poca esperienza: "Così diventa difficile giocare contro Milan, Inter e Juve e fare risultati importanti. Zanoli ad esempio non ha mai giocato perché nel suo ruolo c'è Di Lorenzo che è il migliore. Ma da parte mia ci sarà sempre apertura verso i più giovani".