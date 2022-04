Calcio: Ronaldo, 'spero che l'Inter vinca lo scudetto, Moratti come un padre'

12 aprile 2022 a

a

a

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Chi vince lo scudetto? "E' una bella lotta, sono in tre in corsa ma anche la Juve non si può scartare. Io direi che l'Inter è quella che gioca meglio in questo momento, spero possa rivincere ancora". Così Ronaldo il fenomeno, nel corso di un'intervista ai microfoni di Sky Sport, dove torna sulla sua esperienza in nerazzurro. "La verità sul mio arrivo a Milano? Al Barcellona feci un anno spettacolare dopo il quale avevo trovato l'accordo per rinnovare. Quattro giorno dopo, il presidente Núñez mi ha chiamato per dirmi che era una follia e non potevano farmi firmare il contratto, così mi ha liberato dicendo che potevo contrattare con altri club. A quel punto l'Inter si mosse velocemente. La Serie A per me era una grande sfida, era il campionato numero uno. Mi mancano l'Italia e gli italiani. Ora sono il presidente del Valladolid e Moratti mi ha dato tanti consigli, con lui c'è un rapporto umano incredibile, è come un padre".