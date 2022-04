12 aprile 2022 a

a

a

Milano, 12 apr. - (Adnkronos) - Il Milan perde Zlatan Ibrahimovic per almeno 10 giorni. Per il sovraccarico al ginocchio il quarantenne svedese salterà sicuramente le sfide contro Genoa e Lazio in campionato e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter.