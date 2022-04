Calcio: Fifa lancia Fifa+, gratis sul web partite da tutto il mondo

12 aprile 2022 a

a

a

Zurigo, 12 apr. - (Adnkronos) - La Fifa lancia Fifa+, una piattaforma digitale creata per avvicinare ancora di più i tifosi di tutto il mondo allo sport che amano, gratuitamente. Fifa+ offre partite live dei campionati nazionali di tutto il mondo, statistiche delle partite, contenuti originali di qualità, storie coinvolgenti di respiro globale, il migliore archivio di calcio internazionale e tanto altro. La Fifa è la prima federazione sportiva della storia a offrire ai suoi fan un'esperienza contenutistica in streaming di tale portata.

“Fifa+ costituisce il passo successivo per realizzare la nostra visione di rendere il calcio realmente globale e inclusivo, ed è alla base della missione principale di Fifa di espandere e sviluppare il calcio a livello globale”, ha affermato il presidente della Fifa Gianni Infantino. "Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividere questo progetto con i tifosi”.