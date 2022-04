12 aprile 2022 a

a

a

New York, 12 apr. (Adnkronos) - ''L'aggressore è pericoloso ed è ancora in fuga''. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa la governatrice di New York Kathy Hochul, che ha invocato ''niente più crimini''. L'autore della sparatoria è stato identificato come un uomo nero e robusto.