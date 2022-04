Ucraina: 'vai e violenta donne ucraine', Sbu diffonde audio choc moglie soldato russo**

12 aprile 2022 a

a

a

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Vai e violenta le donne ucraine! Ma dopo non raccontarmi nulla, non voglio sapere niente, capito?". E' uno scambio dell'audio choc pubblicato dai canali dell'Sbu, il servizio di sicurezza ucraino, che riporta una conversazione che sarebbe avvenuta fra un soldato russo al fronte e la moglie. Nell'audio - la cui attendibilità non è possibile verificare in modo indipendente - la donna, come spiega la didascalia, esorterebbe il marito a stuprare le donne ucraine. "Quindi mi dai il tuo permesso?", chiede in russo la voce maschile. "Sì -risponde la donna- ma ricordati di usare il preservativo".