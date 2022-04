Regeni: Fico, 'non ci arrendiamo, pretendiamo il processo in Italia'**

12 aprile 2022 a

Roma, 12 apr (Adnkronos) - Sul caso Regeni "c'è solo un pensiero, andare avanti da parte di tutte le istituzioni italiane: l'Egitto deve darci l'elezione a domicilio delle persone indagate, noi lo pretendiamo". Lo ha detto Roberto Fico al Gr1 Rai.

"Dobbiamo continuare a lavorare ancora di più di prima per arrivare al processo in Italia, sono indagate quattro persone, non ci possiamo fermare", ha sottolineato il presidente della Camera aggiungendo: "Non posso dire una azione specifica, ma faremo molti tentativi, la prossima udienza è a ottobre, abbiamo tempo per strutturare azioni importanti".

"Per i genitori c'è un grande affetto, vicinanza delle istituzioni e di tutta la Camera a Paola e Claudio Regeni, andremo avanti insieme com in questi anni, non ci arrendiamo", ha aggiunto Fico.