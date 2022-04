Calcio: Champions, Real Madrid ko 3-2 con il Chelsea ma spagnoli in semifinale**

12 aprile 2022 a

Madrid, 12 apr. (Adnkronos) - Benzema regala al Real Madrid e Carlo Ancelotti la semifinale di Champions League. Ai blancos servono però i tempi supplementari per avere la meglio del Chelsea che si impone 3-2 ma in considerazione nel successo degli spagnoli per 3-1 all'andata a Londra, la squadra di Tuchel non riesce nel colpaccio di rimontare e passare il turno. Real Madrid fatica a entrare in partita e subisce in sequenza le reti al 15' di Mason Mount, al 51' di Rüdiger e al 75' di Werner, con un gol annullato a Marcos Alonso e subito dopo una traversa colpita da Benzema. Solo all'80' arriva il gol della speranza per gli uomini di Ancelotti, grazie ad un cross di esterno magico di Modric e alla rete di Rodrygo appena entrato. Tempi supplementari e rete del francese: al 6' del primo tempo supplementare errore in uscita del Chelsea, Camavinga intercetta e serve Vinicius, cross perfetto per il colpo di testa di Benzema che batte Mendy sul suo palo e regala la rete che vale il passaggio del turno e la semifinale contro la vincente di Atletico-Manchester City.