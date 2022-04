Ucraina: vice premier, 'importante assicurarsi una leadership austriaca su base permanente'

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Parlando con il cancelliere austriaco ho pensato che sarebbe molto importante assicurarsi una leadership politica generalmente ampia del governo austriaco in Ucraina su base permanente, di membri del Parlamento e dei media, perché anche se non condividiamo il confine con l'Austria, ma solo il fiume Danubio, questa è una lotta che combattiamo anche per le loro libertà e i loro valori". Olga Stefanishyna, vice premier ucraino e ministro per l'integrazione europea ed euro atlantica risponde all'Adnkronos dell'incontro con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, che sabato ha visitato l'Ucraina, Kiev e Bucha in particolare, confermando il suo sostegno a Zelensky.

I colloqui con Nehammer rientrano tra la serie di "incontri molto importanti che abbiamo avuto a Kiev e nella omonima Regione recentemente liberata, che sono stati un'opportunità in termini di presenze di alto livello. Per il Cancelliere austriaco è stata la prima volta in Ucraina dall'inizio della guerra. Ha trascorso l'intera giornata qui, ha incontrato il presidente Zelensky ed io sono stata con lui nel corso di tutta la visita", riferisce.

"E' stato un incontro estremamente utile perché anche se l'Austria ha lo stato di paese militarmente neutrale, è impossibile non essere emotivi sulla guerra e sui massicci omicidi commessi nella nostra terra. Vienna si è svegliata in una nuova realtà di relazioni con l'Ucraina in quanto ci viene fornito supporto per l'equipaggimaneto di emergenza, per quello di soccorso. Inoltre - ricorda la vice premier - l'Austria è stata in prima linea per quanto riguarda il sostegno e le pressioni sul fronte sanzioni alla Federazione Russa per fermare l'aggressione militare".

(di Roberta Lanzara)