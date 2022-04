Ucraina: vice premier, 'dettiamo agenda, non saremo Svizzera o Israele, ma centro Europa'

11 aprile 2022 a

Kiev, 11 apr. (Adnkronos) - Il 4-5 luglio a Lugano è in programma la Conferenza per le riforme dell'Ucraina. La Svizzera vuole mettere a disposizione dell'Ucraina il know-how, l'impegno e la posizione unica di paese europeo neutrale che non è membro dell'Ue e della Nato. L'Ucraina sarà una Svizzera dell'Europa orientale o, come ha detto di recente Zelensky, un grande Israele? " La nostra sensazione è che oltre che essere coinvolta nella guerra, l'Ucraina sia a un punto di svolta, in questo senso positivo, in molte trasformazioni e riforme e che il mondo si stia sostanzialmente aggiornando - risponde all'Adnkronos Olga Stefanishyna, vice premier ucraino e ministro per l'integrazione euro atlantica - L'Ucraina non è un paese che ha solo bisogno di essere sostenuto e aiutato. Ora noi siamo il paese che sta dettando l'agenda. Pertanto sono sicura che l'Ucraina non diventerà né la Svizzera, né l'Israele dell'Europa orientale, l'Ucraina diventerà un paese che non avete mai visto prima. E questo sarà dove il centro dell'Europa nascerà".

"E' importante capire che anche se un accordo bilaterale sarà firmato dal presidente dell'Ucraina e da quello della Federazione Russa, non significa che la Russia sparirà dai nostri confini - precisa - Questo è il criterio con cui stiamo negoziando: noi dobbiamo essere sicuri che questa guerra non si ripeta. Dalla guerra in Cecenia ad altri conflitti, la Russia è permanentemente coinvolta ed in stato di guerra. Dunque a questo riguardo la neutralità fa parte delle negoziazioni bilaterali, ma nella consapevolezza di nuove possibili aggressioni".

Sarete presenti a Lugano? "Spero che entro luglio la guerra sia finita. Confido che la supereremo con forza e poi faremo i road-show in ogni possibile conferenza per mobilitare le risorse e sostenere il mio Paese. Non so se saremo a Lugano, è davvero complicato dirlo adesso. La nostra filosofia è che continuiamo a pianificare, ma vista la situazione non diamo garanzie perché è assolutamente imprevedibile come si svilupperà la situazione. Abbiamo i nostri piani e ci stiamo assicurando che un giorno questa conferenza si svolgerà, sicuramente in Svizzera o ... in Ucraina", risponde.

(di Roberta Lanzara)