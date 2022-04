Ucraina: pilota kart russo fa saluto nazista sul podio, inchiesta della Fia

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - La Fia ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sul saluto nazista di un giovane pilota di Kart dal podio della tappa dell'Europeo Karting giovanile a Portimao, in Portogallo. La Fia ha definito "inaccettabile la condotta di Artyom Severyukhin". Il pilota russo che peraltro gareggia sotto bandiera italiana a causa delle sanzioni imposte al suo Paese per l'invasione all'Ucraina, dopo aver vinto la gara si è battuto due volte il petto con il pugno e ha teso il braccio in avanti facendo il saluto nazista durante la premiazione.