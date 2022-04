Ucraina: Patuanelli, 'preoccupano bandi Psr deserti, clima incertezza per imprese'

11 aprile 2022 a

Verona, 11 apr. (Adnkronos) - "Un elemento che mi preoccupa tantissimo sono i bandi dei Psr che vanno deserti perché l'imprenditore non ha certezze di quello che succederà". E' quanto ha affermato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli intervenendo ad un convegno della Coldiretti al Vinitaly. "Questa guerra perdurerà, non finisce domani ma se anche le bombe finiranno oggi - spiega - il clima di incertezza geopolitica continuerà e allora bisogna investire nella qualità che abbiamo. Sono certo che l'agricoltura italiana è un settore veramente primario per l'economia italiana".