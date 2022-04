Ucraina: Patuanelli, 'emergenza prezzi e grandi speculazioni su energia e cibo'

11 aprile 2022 a

Verona, 11 apr. (Adnkronos) - Sui costi dell'energia e dei carburanti il ministro elle Politiche agricole Stefano Patuanelli afferma che le questioni principali sono i prezzi e le speculazioni. "L'emergenza in primis è il prezzo e le grandi speculazioni. Non credo che dimezzeranno i prezzi al mercato, questa si chiama speculazione basta vedere il prezzo del gasolio alla pompa. Sono evidenti speculazioni, come anche nel settore agroalimentare in cui aumentano senza alcuna emergenza o carenza". Lo ha detto intervenendo ad un convegno della Coldiretti sull'impatto del conflitto sulla vita quotidiana delle aziende vitivinicole.