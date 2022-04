Ucraina: Lollobrigida, 'ministro Bianchi chiarisca su intervento Canfora in un liceo'

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Le parole di Canfora su Giorgia Meloni sono vergognose ed è inaccettabile che un simile e gratuito odio verbale sia permesso in un liceo ad un nostalgico del comunismo. Siamo di fronte all'ennesimo attacco da parte di chi, pur professandosi democratico, non riesce ad accettare chi la pensa diversamente. Fratelli d'Italia chiederà al ministro Bianchi di fare chiarezza su quanto accaduto oggi, perché non è tollerabile permettere che le scuole si trasformino in palchi da cui lanciare insulti e invettive". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.