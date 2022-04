Ucraina: Foti, 'da Canfora odio politico per Meloni, spiace uso scuole'

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Ma davvero coloro che si schierano contro l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, sono -seguendo le teorie di Luciano Canfora- neonazisti nell'animo? All'evidenza, le affermazioni del predetto ci confermano di come sia molto più facile straparlare che ragionare. Spiace che proprio gli istituti scolastici, a ben altro deputati, siano sfruttati da personaggi in cerca d'autore, per esporre malsane e ridicole teorie. A Giorgia Meloni la più completa solidarietà per un attacco vile, che affonda le radici unicamente nell'odio politico”. Lo afferma Tommaso Foti, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.