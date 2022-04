Ucraina: da Unicredit nel 2021 linea di credito per Russian Railways da 545 mln

11 aprile 2022 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Nel luglio dell'anno scorso Unicredit ha concesso a Russian Railways una linea di credito legata alla sostenibilità da 585 milioni di franchi svizzeri (circa 545 milioni), a 7 anni, con interessi correlati al raggiungimento degli obiettivi annuali di sviluppo sostenibile dell'azienda, in base alla strategia ecologica fino al 2030. E' quanto emerge dal bilancio 2021 di Piazza Gae Aulenti. Russian Railways, la società di Stato che gestisce le reti ferroviarie russe, è stata dichiarata in default da Credit Derivatives Determinations Committee per non aver rimborsato, lo scorso 14 marzo, gli interessi di un prestito legato a obiettivi di sostenibilità da 250 milioni di franchi svizzeri.