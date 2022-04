Pd: Letta, 'formazione priorità, no classi dirigenti improvvisate'

11 aprile 2022 a

a

a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Io sono contentissimo che il Pd del Lazio si sia mobilitato e sono disponibile a dare una mano. La formazione per me è stata sempre un priorità". Così Enrico Letta intervenendo alla prima lezione della scuola di formazione politica del Pd Lazio. "Di fronte alla tante tremende difficoltà che sono davanti a noi, non possiamo essere classi dirigenti improvvisate e buttate lì negli organi e nelle responsabilità di governo senza avere un'idea di come funzionano, della complessità della scelte che si devono fare".