Nuoto: i cani da salvataggio Lea e Gastone mascotte degli Europei di Roma 2022

Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Sono un golden retriever, 'la bionda' Lea, e un terranova, 'il moro' Gastone, le mascotte viventi degli Europei di Roma 2022. La scelta del mondo acquatico, che ha espresso 43.064 preferenze tra facebook e sito ufficiale, ha determinato uno straordinario ex aequo che premia due cani complementari per razza, sesso, aspetto e colori.

"La scelta di proporre una mascotte vivente nasce dalla volontà di diffondere l'importantissimo ruolo degli assistenti bagnanti e della sezione nuoto per salvamento della Federnuoto alimentando ulteriormente la curiosità e l'interesse dei bambini e dunque delle famiglie", asserisce il presidente Paolo Barelli, che nel corso della sua attività dirigenziale ha sempre dato priorità alla promozione delle tecniche natatorie di base, attraverso le scuole nuoto federali, e alla formazione degli assistenti bagnanti che tutelano, prevengono ed eventualmente intervengono in caso di incidenti durante la balneazione.

"Le tappe di avvicinamento agli europei e nel pieno dell'evento Lea e Gastone testimonieranno l'impegno delle unità cinofile e di tutto il movimento del nuoto per salvamento al servizio dei cittadini che devono poter vivere in totale sicurezza gli 8.000 chilometri di costa italiana e gli specchi d'acqua lacuali e fluviali del nostro Paese. Nel corso degli anni sono diminuiti moltissimo le morti per annegamento e sommersione e gli incidenti durante la balneazione, ma il nostro impegno punta allo zero. Imparare a nuotare salva la vita, questo è il messaggio che intendiamo continuare a diffondere con impegno", conclude Barelli. Lea e Gastone saranno ovviamente riprodotti anche in peluche e vivranno da protagonisti i campionati europei èlite e master, in programma a Roma, prima di continuare il loro percorso di testimonial ai campionati mondiali di nuoto per salvamento, che si svolgeranno a Riccione dal 21 settembre al 2 ottobre.