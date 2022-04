Italia-Algeria: Draghi incontra comunità italiana, ‘Governo con voi'

11 aprile 2022 a

Algeri, 11 apr. (Adnkronos) - (dell'inviata Ileana Sciarra) - “Che significa questo incontro? Questa comunità ha affrontato un ambiente nuovo, mostrando una grande capacità di affrontare e investire sul rischio. Siete bravi individualmente, collettivamente siete diventati comunità. Il compito del Governo è farvi sentire importante, come comunità e come imprenditori. Proteggere i vostri interessi è dovere del Governo, il senso dell'incontro è questo: farvi sentire che non siete soli, che il Governo è con voi. Una consapevolezza che può esservi d'aiuto”. Così il premier Mario Draghi, incontrando la comunità italiana all'ambasciata di Algeri.

“Voi avete deciso di investire in un altro lavoro, lo hanno fatto altri italiani prima di voi, da 130-140 anni. A voi va la mia genuina ammirazione e un sincero ringraziamento. Con una promessa: il Governo è con voi, i vostri interessi tutelati, dovete contare su di me, sul Governo”.

Gli Accordi siglati oggi “segnano il riaccendersi di un rapporto” ed è “il prodotto di una potente convergenza di interessi, per tutto quel che sapete. Ma c'è gioia nel far questo e credo sia dovuto anche a voi. Questi accordi sono stati possibili per i nostri rapporti e perché voi avete creato un immagine di eccellenza che è stata importantissima”.