Italia-Albania: Fico inaugura sede Protezione civile a Tirana, 'collaborazione sempre più forte'

11 aprile 2022

Tirana, 11 apr. (Adnkronos) - "Credo che la nostra esperienza messa a fattor comune, qui in Albania e a Tirana, sia il metodo migliore per far sì che ci sia una vera cooperazione sempre più fattiva tra Stati. La nostra cooperazione, non solo in questo settore, è eccezionale, quindi oggi mettiamo un ulteriore tassello affinché la collaborazione tra Italia e Albania sia sempre più forte". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, inaugurando la nuova sala della Protezione civile a Tirana.