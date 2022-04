Giovani: Consulenti del lavoro nelle piazze per il Neet working tour

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Labitalia) - La strada che conduce al Festival del Lavoro (Bologna, 23-25 giugno 2022) interseca il 'Neet Working Tour', organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, e dall'Agenzia Nazionale per i giovani. Undici tappe, in altrettante città lungo tutto lo stivale, per il tour promosso dalla ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, che parte oggi da Torino e Alessandria e vedrà la presenza dei professionisti dell'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro in ciascuna delle piazze individuate.

Dopo l'esordio nelle due città piemontesi, l'appuntamento è su Genova per il 20 e 21 aprile da cui partire per raggiungere Palermo il 22 e 23 maggio, passando per Lucca (26 e 27 aprile), Chieti (28 e 29 aprile), Roma (4 e 5 maggio), Napoli (6 e 7 maggio), Matera (10 e 11 maggio), Brindisi (13 e 14 maggio) e Cosenza (17 e 18 maggio). Il dialogo come obiettivo, con la promozione dell'etica e della legalità sul lavoro come temi centrali di tutte le attività che l'Associazione metterà in campo.

E per raggiungerlo, si cambia anche modo di interagire: tra gli altri strumenti a disposizione, anche il videogame 'Generazione Legalità', sviluppato a partire dall'idea del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e della fondazione studi per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori alla professione di consulente. Imparare giocando, insomma, con la possibilità di concorrere ai numerosi premi messi in palio, che comprendono un viaggio a Bruxelles presso le istituzioni europee. I giovani consulenti del lavoro si metteranno quindi a disposizione per dare indicazioni sul mondo del lavoro, raccogliere proposte di discussione sui temi centrali dell'occupazione, interagire con i lavoratori del futuro e invitarli a seguire il Festival del Lavoro, previsto dal 23 al 25 giugno a Bologna (in diretta su www.festivaldellavoro.it) per conoscere le transizioni in corso e le esigenze del mondo del lavoro che li attende.