Csm: Lega ritira parte emendamenti, Iv nessuno

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - La Lega ha ritirato parte degli emendamenti non concordati con il governo, mentre Italia Viva ha confermato l'intenzione di mantenere gli emendamenti presentati. Questa la situazione interna alla maggioranza, mentre in commissione Giustizia della Camera è ripartito l'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm con l'avvio delle votazioni sugli emendamenti.

Ma al momento non se ne è fatto ancora nulla. La seduta è sospesa perchè è in corso un ufficio di presidenza per organizzare i lavori. Intanto, c'è stato subito un primo 'intoppo': la deputata del Misto, Giusi Bartolozzi, ha chiesto di votare gli emendanti, già ritirati dalla maggioranza, visto che lei li aveva sottoscritti.

Tra questi, uno che prevede "l'eliminazione del cumulo dei compensi" e lo "svolgimento in simultanea delle funzioni". Parte quest'ultima che era stata cancellata dal governo con una riformulazione. La deputata del Misto ha respinto la riformulazione del governo e ha chiesto che di voti l'emendamento originario con stop al cumulo dei compensi.