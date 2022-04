Calcio: Uefa, Nuno Santos e Knutsen sospesi dopo lo scontro in Bodø Glimt-Roma

11 aprile 2022 a

Nyon, 11 apr. - (Adnkronos) - Arrivano le prime conseguenze dello scontro che ha visto protagonisti il preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos e Kjetil Knutsen, tecnico del Bodø Glimt, negli spogliatoi al termine del match d'andata di Conference League. I due sono stati ospesi in via provvisoria dalla Uefa per la partita di ritorno dei quarti di Conference League, in programma giovedì all 21 allo Stadio Olimpico. A renderlo noto l'organo di controllo, etica e disciplina Uefa. Un provvedimento preso in attesa della decisione definitiva.