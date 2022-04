Calcio: Lippi, 'grande amarezza per l'eliminazione dell'Italia dal mondiale'

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - "La Nazionale ci ha fatto vedere tre anni di grande calcio, ha vinto gli Europei e invece non andiamo ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Il calcio italiano è in un momento non brillantissimo, ci sono tanti stranieri... Quando allenavo io la Nazionale sceglievo sul 65% degli italiani, ora la situazione è capovolta. Nonostante questo ci aspettavamo di vincere con la Macedonia, l'amarezza è stata grande". Il ct dell'Italia campione del mondo nel 2006, Marcello Lippi, si esprime così sull'eliminazione dell'Italia del mondiale di Qatar 2022.