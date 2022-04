11 aprile 2022 a

Madrid, 11 apr. - (Adnkronos) - "A volte ci ho pensato. Ho avuto un'opportunità nel 2018 per allenare l'Italia, ma non mi piace allenare tre volte all'anno, mi piace il lavoro quotidiano. Finché non cambia il 'chip' non andrò in una Nazionale". Lo dice l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti in merito alla possibilità di allenare una Nazionale.