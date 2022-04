Calcio: Ancelotti avverte il Real, 'il 3-1 dell'andata può essere pericoloso'

11 aprile 2022 a

Madrid, 11 apr. - (Adnkronos) - "Il 3-1 dell'andata è pericoloso se pensiamo che il più è fatto. L'annullamento del gol doppio in trasferta favorisce l'equilibrio". L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti avvisa la sua squadra alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea dove i blancos partiranno dalla vittoria per 3-1 conquistata a Londra. "Abbiamo fatto bene nel primo tempo ma dobbiamo continuare -aggiunge Ancelotti in conferenza stampa-. Il Chelsea rimane la squadra campione d'Europa in carica ed è molto forte. Lo ha dimostrato anche nella partita di andata. Mi aspetto il meglio da loro e noi dobbiamo quindi esser pronti".

Nella sfida dello Stamford Bridge grande protagonista Karim Benzema autore di una tripletta. "Benzema è migliorato nella convinzione dei propri mezzi e nella sua leadership -sottolinea il tecnico emiliano-. Adesso si sente più importante, ma ha sempre mantenuto l'umiltà e la personalità che lo contraddistinguono. Pur essendo uno dei migliori del mondo, mantiene un'umiltà che poi gli permette di far la differenza".