Appian è di nuovo nominata "Customer Choice" nel Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2022 per le Piattaforme Applicative Low-Code Enterprise

Appian conduce i clienti dalla fase di identificazione ed analisi dei processi al disegno dei workflow e all'automazione, offrendo un'esperienza totale da una singola piattaforma unificata

MILANO, 11 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta ancora una volta come "Scelta dei clienti" nel Gartner Peer Insights 2022 alla voce Piattaforme Applicative Low-Code (LCAP) Enterprise . Appian è uno dei quattro fornitori a ricevere il riconoscimento e l'unico ad averlo ottenuto nelle quattro categorie di Grandi Aziende ($1-10Mld), Medie Aziende ($50M-$1Mld), Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa.

Gartner Peer Insights è una piattaforma gratuita di recensioni e valutazioni progettata per decisori di software e servizi aziendali. Le recensioni subiscono un rigoroso processo di convalida e moderazione per garantirne l'autenticità.

Secondo Gartner®, "Per qualificarsi nella sezione "Customers' Choice", i fornitori devono avere un prodotto elencato in questo mercato su Gartner Peer Insights, ottenere la valutazione complessiva (su 5 stelle) superiore o uguale alla valutazione media per quello specifico mercato e ricevere 50 o più recensioni da parte dei clienti, pubblicate nel corso dell'anno".

Fino al 31 dicembre 2021 Appian aveva il maggior numero di recensioni all'interno di Gartner Peer Insights per il mercato LCAP: 141 recensioni con una valutazione complessiva di 4,6 su 5. Per saperne di più, leggi il nuovo report di marzo 2022 "Gartner Peer Insights 'La Voce del Cliente': Piattaforme Applicative Low-Code Enterprise".

Un campione di recensioni inserite da utenti Appian nell'ultimo anno:

"Ottenere il ROI grazie a sviluppo e implementazione rapidi di soluzioni aziendali complesse".— Senior Data Architect nel settore dei trasporti [leggi la recensione]

"Appian ci aiuta a immaginare daccapo il nostro business."— Chief Technology Officer nel settore dei media [leggi la recensione]

"La piattaforma alla quale rivolgersi per tutte le vostre esigenze aziendali!"— Senior Program Manager nel settore delle scienze biologiche [leggi la recensione]

"Fai felici i tuoi utenti, clienti e sviluppatori con Appian!"— IT Developer nel settore manifatturiero [leggi la recensione]

Pavel Zamudio-Ramirez, Chief Customer Officer di Appian ha dichiarato: "Crediamo che questo nuovo rapporto comprovi il nostro focus sulla riuscita degli obiettivi del cliente e sulla qualità della customer experience che i nostri clienti ottengono grazie al nostro software e alle nostre persone".

Per provare l'ultima versione di Appian, iscriviti gratuitamente a www.appian.it/platform/free-trial.

Disclaimer

Gartner® e Peer Insights™ sono marchi di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Il contenuto dei Peer Insights di Gartner consiste nelle opinioni dei singoli utenti finali basate sulle loro esperienze e non deve essere interpretato come una dichiarazione di fatti, né rappresenta il punto di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questo contenuto né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo a questo contenuto, alla sua accuratezza o completezza, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Gartner, Gartner Peer Insights 'La Voce del Cliente': Piattaforme Applicative Low-Code Enterprise, 31 marzo 2022.

Informazioni su AppianAppian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti scoprendo, progettando e automatizzando i loro processi più importanti. La piattaforma Appian Low-Code combina le capacità chiave necessarie per ottenere un lavoro più veloce, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma unificata low-code. Appian viene considerata aperta, di livello aziendale e fidata dai leader del settore. Per maggiori informazioni, visita appian.it.

