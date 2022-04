11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - “Il Presidente Perantoni ha proposto di contingentare gli interventi dei deputati in commissione Giustizia dove è in corso l'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario che include la riforma del Csm, a causa di problemi nella maggioranza. Evidentemente ha ricevuto l'ordine direttamente dal Governo e dalla Ministra Cartabia per impedire ai deputati di intervenire su un provvedimento addirittura peggiorativo dell'esistente”. Così Andrea Colletti, capogruppo di Alternativa e membro della commissione Giustizia di Montecitorio.

“Dopo aver atteso ben sette mesi che il Governo facesse i propri emendamenti e dopo aver aspettato tre mesi per i pareri dell'esecutivo sugli emendamenti dei gruppi, ecco che si materializza un'altra limitazione democratica proveniente dal M5S, dal Pd, Forza Italia e Lega Nord”, conclude Colletti.