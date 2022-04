Ucraina: Kiev, in Russia campo per deportati di Mariupol, più di 400 civili ucraini

10 aprile 2022 a

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Nella regione russa di Penza è stato creato un campo per i deportati di Mariupol dall'Ucraina. Lo denuncia il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmyla Denisova. Secondo Denisova, "nel campo ci sono più di 400 cittadini ucraini: per lo più donne e 147 bambini di tutte le età". Le persone "vivono nel campo da diverse settimane, non hanno vestiti, scarpe, biancheria intima necessari", denuncia il commissario per i diritti umani.