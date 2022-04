Ucraina: Julian Lennon rompe 'voto' ed esegue 'Imagine' a sostegno del Paese

10 aprile 2022 a

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Julian Lennon, il figlio della leggenda dei Beatles John Lennon, ha cantato per la prima volta pubblicamente il brano 'Imagine', durante un concerto di beneficenza a sostegno dell'Ucraina. L'artista ha cosi rotto un giuramento storico fatto in precedenza, quello di non eseguire mai questo brano in pubblico a meno che non ci fosse "la fine del mondo". Lennon ha aderito alla campagna Global Citizen StandUpForUkraine.

"La guerra in Ucraina è una tragedia inimmaginabile -ha scritto Julian Lennon sotto il video del brano pubblicato su YouTube- Come essere umano e come artista, mi sono sentito in dovere di rispondere nel modo più significativo possibile. Quindi oggi, per la prima volta in assoluto, ho eseguito pubblicamente la canzone di mio padre, 'Imagine'. Perché adesso, dopo tutti questi anni? Ho sempre detto che l'unica volta in cui avrei mai pensato di cantare 'Imagine' sarebbe stata se fosse stata la 'Fine del mondo'...Ma anche perché i suoi testi riflettono il nostro desiderio collettivo di pace in tutto il mondo".

"All'interno di questa canzone -ha aggiunto l'artista- siamo trasportati in uno spazio, dove l'amore e l'unione diventano la nostra realtà, anche se solo per un momento. La canzone riflette la luce in fondo al tunnel, che tutti speriamo. A causa della continua violenza omicida, milioni di famiglie innocenti sono state costrette a lasciare le comodità delle loro case, a cercare asilo altrove. Invito i leader mondiali e tutti coloro che credono nel sentimento di 'Imagine', a proteggere i rifugiati ovunque".