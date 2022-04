Ucraina: in Polonia da inizio conflitto 2,6 milioni di rifugiati

10 aprile 2022 a

a

a

Milano, apr. (Adnkronos) - Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina hanno attraversato il confine polacco-ucraino circa 2,6 milioni di persone. Il dato aggiornato al 9.04.22 è fornito dall'ambasciata polacca di Roma. Nel paese sono arrivati cittadini di oltre 180 paesi, molti dei quali extraeuropei, per esempio Uzbekistan (7359), India (6025), Stati Uniti (4261), Vietnam (2974), Nigeria (2737), Afghanistan (1864), Algeria (1756), Marocco (1755), Pakistan (1568), Iran (1541), Siria (1409). Il paese ha realizzato 40 punti di accoglienza dove i rifugiati possono ricevere informazioni sul soggiorno e 148 punti di informazione per i rifugiati in tutta la Polonia.