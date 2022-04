Napoli, Spalletti: "Scudetto difficile, non dipende da noi"

10 aprile 2022 a

Napoli, 10 apr. - (Adnkronos) - "Si fa tutto più difficile. Non abbiamo altra scelta se non essere professionisti con il timbrino di qualità. Pensiamo a vincere la prossima partita, anche se ora dipende dagli altri e non da noi". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro la Fiorentina che complica la corsa scudetto degli azzurri.

Contro i gigliati è stata la quinta sconfitta al Maradona per i partenopei. "Vanno valutati di partita in partita gli episodi. Non ci vedo niente di simile alle altre partite, non vedo un problema sicuro", conclude Spalletti a Dazn.

"È una sconfitta che ci costa molto e che non ci meritavamo anche se loro non hanno rubato nulla", aggiunge. "Noi siamo partiti bene ma poi hanno preso il centrocampo. Dopo il pareggio eravamo dentro la partita, c'era forse un fallo su Mario Rui sul gol del 2-1, poi il terzo è stato simile. Abbiamo alcune colpe, mi dispiace per il pubblico e per la squadra, che aveva avuto il giusto atteggiamento".