Formula E: Onorato, 'e-prix Roma è stato un vero successo'

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - “È stato un grande successo d'immagine, economico, sociale e ambientale per Roma”, lo dichiara l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. “Oltre 20 mila persone hanno affollato spalti e tribune e 40 milioni di telespettatori da circa 180 paesi differenti hanno seguito la diretta TV. Una vetrina unica per l'Eur e Roma nel mondo”.

“Inoltre - aggiunge l'assessore Onorato -, per la prima volta le iniziative di legacy hanno coinvolto non solo l'Eur ma tutta Roma, da Ostia a Roma. Sei nuovi passaggi pedonali illuminati e messi in sicurezza nei tre municipi coinvolti; promozione della mobilità sostenibile fra i giovani, con la giornata dedicata ai ragazzi delle scuole superiori che ha visto la partecipazione di quasi mille ragazzi”.

“Quest'anno, con due giornate di gare e il ritorno del pubblico in presenza - ha concluso l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato - , si stimano oltre 70.000.000 euro di indotto, con oltre 7400 professionisti impegnati a diverso titolo nell'organizzazione. La tappa romana dell'E Prix è evento entrato nel DNA della nostra città, con un impatto economico di sicuro spessore destinato a crescere ancora nelle edizioni a venire “.