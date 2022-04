Energia: Patuanelli, 'tutto il necessario per sostenere imprese, dopo Pasqua decreto'

10 aprile 2022 a

Verona, 10 apr. (Adnkronos) - "E' evidente che il tema dell'aumento del prezzo dell'energia, dell'aumento dei costi di produzione è centrale in questo momento ed è orizzontale a tutti i settori produttivi". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli arrivando a Vinitaly. "Il governo, nei vari provvedimenti, ha già stanziato più di 20 miliardi per calmierare l'aumento dei prezzi energetici. Avremo un prossimo decreto dopo Pasqua con le stesse finalità, si farà quello che è necessario fare per sostenere le imprese" ha sottolineato il ministro.