Calcio: Sarri, 'futuro per me è prossima partita con il Torino ma alla Lazio sto bene'

Genova, 10 apr. - (Adnkronos) - Cosa manca per il rinnovo? “A me non interessa. Il futuro per me è la prossima partita col Torino, questa squadra ha bisogno che io ci stia dietro e troppo spesso ci ha abbandonato in momenti positivi. Se troviamo continuità possiamo fare cose importanti, in questo momento le mie energie sono dedicate a questo. Poi vedremo come la pensa il presidente, ma passa in sotto ordine”. Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in merito al rinnovo di contratto con il club biancoceleste. "Io mi trovo molto bene qui, in un ambiente particolare. I luoghi comuni su questo ambiente sono finti, io qui sto benissimo e vediamo l'evoluzione”, aggiunge Sarri ai microfoni di Sky Sport.