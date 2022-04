Calcio: Sarri, 'buona partita della Lazio, dopo ko nel derby serviva messaggio forte'

10 aprile 2022 a

a

a

Genova, 10 apr. - (Adnkronos) - “Lazio perfetta? No, ma abbiamo fatto una buona partita. I primi minuti era normale fossero difficili, loro sono intensi, aggressivi, con tante palle lunghe. Sono difficili da affrontare ma abbiamo palleggiato con qualità, costruendo diverse situazioni. Difensivamente abbiamo fatto bene, anche se era una partita 'sporca', per il modo di giocare del Genoa. In trasferta stiamo facendo bene ultimamente, purtroppo abbiamo perso il derby”. L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri commenta così la vittoria per 4-1 al 'Ferraris' contro il Genoa. "Dopo il derby volevo ci fossero messaggi forti -prosegue il tecnico toscano a Sky Sport-. La squadra ne ha vinte quattro nelle ultime cinque, diventa inspiegabile quella partita e volevo che da parte mia o della società arrivasse un messaggio forte”.