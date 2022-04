10 aprile 2022 a

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - "Io non nascondo mai la verità, io la verità non la cambio. Una persona della mia panchina ha detto 'voi tornate in serie B'. Loro non erano contenti e mi sono scusato per il ragazzo che ha parlato". Lo dice l'allenatore della Roma José Mourinho spiegando il parapiglia al fischio finale del match con la Salernitana.