Calcio: Mourinho, 'Roma stanca, non abbiamo giocato bene ma la vittoria è meritata'

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - "La squadra è stanca, non è facile giocare ogni tre giorni, sono sicuro che anche Gasperini (l'allenatore dell'Atalanta ndr) sarà d'accordo. Abbiamo cambiato la partita con gente fresca, i cambi hanno dato energia alla squadra. Abbiamo meritato, anche non giocando bene, abbiamo voluto la vittoria". L'allenatore della Roma, José Mourinho, commenta così, ai microfoni di Dazn, la vittoria per 2-1 sulla Salernitana.