10 aprile 2022 a

a

a

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - Crede alla Champions? "No, la Juventus è troppo forte per perdere il quarto posto, c'è un altro campionato tra il quinto e l'ottavo con noi, Lazio, Fiorentina e Atalanta". Lo dice l'allenatore della Roma José Mourinho dopo il successo per 2-1 sulla Salernitana, che mantiene i giallorossi al quinto posto, a cinque punti dai bianconeri quarti.